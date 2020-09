Juez determina no vincular a proceso a Juan Collado por defraudación fiscal

Luego de más de 22 horas y media de audiencia, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez del Reclusorio Norte, dictó el auto de no vinculación a proceso para Juan Collado, por el delito de defraudación fiscal, por lo que el abogado libró la acusación que le impuso la Fiscalía General de la República.

Te recomendamos: Dictan prisión preventiva contra el abogado Juan Collado por el delito de peculado

Determinaron que no era procedente vincular a proceso, es decir se dictó un auto de no vinculación al considerar que no había los elementos suficientes para determinar que había la omisión de algún impuesto”.Javier López , Abogado: