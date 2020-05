Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser cancelados, dice el COI

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, dijo este jueves que entiende por qué los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrían que ser cancelados si no pueden celebrarse en 2021. Los Juegos Olímpicos de Verano 2020 fueron aplazados para 2021 por la pandemia global de COVID-19. El comité organizador comunicó a finales de abril que si los Juegos de Tokio no se celebraran en 2021 por el coronavirus, no se celebrarán nunca.

Te recomendamos: Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán el 23 de julio de 2021: Organizadores

“Francamente, entiendo por qué el comité organizador no puede contratar siempre a tres mil o cinco mil personas. No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo de las principales federaciones en el mundo entero. No se puede dejar que los atletas estén en incertidumbre (…) así que entiendo este enfoque de nuestros socios japoneses”, afirmó Bach a la cadena británica BBC.

Japón trabaja para que los Juegos Olímpicos se celebren en el verano 2021

Por su parte, el director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos, Toshiro Muto, afirmó que ni este organismo ni el Gobierno de Japón han señalado en ningún momento que 2021 fuera la “última opción” para celebrar la justa deportiva, y recalcó que los responsables nipones “trabajan para que los Juegos Olímpicos se celebren el verano del próximo año”.

El responsable de Tokio 2020 salió así al paso de unas declaraciones de Bach a la BBC, en las que afirmó que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, le había comunicado que para Japón el verano de 2021 suponía “la última opción” para acoger los Juegos.

Thomas Bach señaló que el COI no quiere celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio sin espectadores.

“Esto (Juegos sin espectadores) no es lo que queremos ya que el espíritu olímpico consiste en la unidad de los asistentes, esto es lo que hace que los juegos sean tan únicos, personas de todo el mundo juntas en un estadio olímpico”, puntualizó el presidente del COI.

Con información de Notimex

AAE