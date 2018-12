Jueces magistrados y ministros buscan mantener sus salarios y privilegios: Ricardo Monreal

Los jueces magistrados y ministros buscan mantener sus salarios y privilegios, afirmó este miércoles el senador Ricardo Monreal en entrevista para Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio.

Lo que se combate en el fondo de este planteamiento o del negocio jurídico es que los jueces magistrados y ministros mantengan sus salarios y privilegios, eso es lo que ellos buscan mantener, su estatus quo, su nivel de ingreso, porque la Ley de Remuneraciones que es general les afecta. No pueden ser ellos mismos los que resuelvan y los que decidan que la ley es inconstitucional”, destacó.

El legislador señaló que los jueces están basando su defensa en el artículo 97 constitucional, el cual, dicen, los protege porque señala que no podían ser disminuidos los salarios de los jueces ni los de los ministros magistrados.

La interpretación es que después del artículo 127 constitucional, cuando éste se aprueba por técnica jurídica, éste deroga todo lo anterior, es decir, deroga el 97 y aun cuando se aplicara tendría que respetarse solo el salario nominal, no el resto de remuneraciones adicionales, como bonos, estímulos, pago por lentes, Día de la Madre o el Pago de Riesgo que reciben estos funcionarios”.

El senador Monreal destacó que con el recurso de reclamación que se presentó este martes ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se busca rectificar el exceso que cometió el ministro Alberto Pérez Dayán al haber suspendido la Ley de Remuneraciones.

La ley es muy clara, no solo no permite la improporción, sino que prohíbe la suspensión, así lo dice el artículo 64 de la ley reglamentaria, porque ahí, en ese caso, además no lo permite a ningún juzgador suspender el acto. Hay antecedentes, así lo mencionamos en la propia contestación y solicitud de incorporación del recurso de reclamación, que el ministro no actúo de acuerdo con la ley, violó la ley y por eso nosotros estamos pidiendo que el pleno corrija esta desviación, este exceso del ministro Pérez Dayán”.

Ricardo Monreal reiteró que sí hay un conflicto de interés muy grave, pues nunca antes en la historia de la Suprema Corte ni en la historia del país, en su etapa moderna, se había presentado ningún conflicto de intereses, ni tampoco ningún conflicto entre los poderes.

Claro que hay polarización, claro que hay conflicto entre los poderes, porque mientras un poder no quiera acatar el judicial la decisiones de otro poder, en este caso el poder judicial no quiere acatar la decisión del poder legislativo, de haber modificado la norma constitucional y legal y decir que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y los jueces y magistrados decir: ‘nosotros sí somos la excepción, nosotros sí vamos a ganar más que el presidente de la República y por tanto no obedecemos esa norma expedida por el poder legislativo’, ese es el fondo”.

El coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confirmó que están por iniciar un proceso de recusación.

Estamos por iniciar, eso lo estamos revisando, de iniciar un proceso de recusación, porque no pueden ser juez y parte, no pueden resolver los ministros de la Corte una acción o una reclamación, o no pueden resolver una materia en la que ellas son beneficiarios de la resolución”

Como lo anticipamos, esta noche hemos presentado el recurso de reclamación contra la suspensión a la #LeyDeRemuneraciones, que no debió ser otorgada. Esperamos que el Pleno de la @SCJN enmiende esta grave violación, y se corrija el camino de la confrontación. pic.twitter.com/T2PyjBM1G3 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 11, 2018

Por último, Monreal pidió a la Suprema Corte una actitud moderada, recatada y prudente, pues por sus actos, podrían estar incurriendo en un delito de orden penal.

El hecho de salir de sus trabajos a manifestarse como coalición de servidores públicos puede representar un delito penal que lo contiene la materia penal y que señala la prohibición de los trabajadores públicos para unirse con un propósito, no acatar la ley. El artículo 216 del Código Penal Federal es muy claro. Los sujetos que tengan el carácter de servidores públicos y que sean en este caso miembros del poder judicial, tienen esa responsabilidad de que puedan crear desconcierto o incertidumbre frente a la aplicación de la ley federal de remuneraciones de servidores públicos”.

Con información de Estrictamente Personal

KAH