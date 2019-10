Jueces deben ser más cercanos a la gente: Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que los jueces deben ser más cercanos a la gente.

Te recomendamos: Ministro Zaldívar confirma presión de Calderón en casos Guardería ABC y Florence Cassez

Se dice que los jueces debemos hablar solamente a través de nuestra sentencia, y esto me parece que era válido en el siglo pasado, en un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos encerrados, me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie”, indicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.