Jucopo coadyuvará con FGR por presuntos sobornos de Lozoya a exlegisladores, anuncia Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta Cámara coadyuvará con la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los sobornos que presuntamente recibieron exlegisladores por parte de Emilio Lozoya para la aprobación de la Reforma Energética y otras.

Te recomendamos: FGR asegura nuevamente casa de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares

Consideró que ante la declaración confesa de Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, quien reveló a la FGR que recibió dinero de funcionarios de la administración pasada para supuestamente entregarlo a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), es necesario que esta Legislatura participe en el esclarecimiento de esos hechos.

“Creo que no podemos tapar el sol con un dedo, ni convertirnos en usuarios de la política del avestruz. No culpo a nadie, no adelanto juicios para nadie, no hago acusaciones a priori, pero creo que el Senado no puede desentenderse de eventos de esta naturaleza, que sí hubo corrupción, maletas de dinero que se entregaban a legisladores y que toda esta entrega se hacía del gobierno a legisladores para aprobar reformas a leyes o a la Constitución”, refirió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.