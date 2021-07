Jubilados del IMSS acampan en Reforma, exigen recursos de subcuenta de cesantía y vejez

Desde hace diez días, un grupo de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social exige que recursos de una subcuenta de cesantía y vejez les sean devueltos.

Sergio lleva una semana acampando frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Paseo de la Reforma, a la espera del pago de su pensión, después de trabajar durante 28 años en un hospital de Veracruz. Cuenta que logró ahorrar 280 mil pesos en aportaciones al rubro de cesantía y vejez, bajo los términos de la ley del Seguro Social de 1973, fondo que pasó a las Afores desde 1997.

En 2008, la Suprema Corte de Justicia determinó que los recursos de cesantía y vejez acumulados por cada trabajador debían formar parte de la pensión. Esto dejó a miles de trabajadores sin posibilidad de cobrar dichos recursos por separado.

“Fue en el 2017, cuando yo me encontré con esa sorpresa de que no me iban a dar nada, así demandara, pues, así me lo dijeron. ‘usted puede demandar, pero no va a lograr nada’”, agregó Malpica.