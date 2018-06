Juárez Cisneros llama a ejercer el voto razonado y útil

René Juárez Cisneros, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a la ciudadanía a ejercer un voto razonado y útil a favor del candidato José Antonio Meade, que contiende por la coalición Todos por México, porque es el que genera confianza y certidumbre, dijo, para gobernar al país.

El voto útil tiene que ser para un útil, y quién es útil para el cargo, el que reúne las características que fija el cargo, porque si no, si tú les das el voto útil a un inútil vas a convertir tu voto útil en inútil porque se lo estás dando a un inútil, a un hombre o que no está preparado para el cargo porque no tiene experiencia o a un hombre que es incongruente […] y el útil es Pepe Meade”, dijo Juárez Cisneros.