Juan Zepeda pide licencia al Senado por enfermedad

El pleno del Senado de la República aprobó una licencia por tiempo indefinido al legislador perredista Juan Zepeda por enfermedad.

Hace unos días me sometí a una cirugía. Por tal motivo he solicitado licencia como Senador de la República. Lo hago para no detener y dar continuidad al trabajo legislativo que estamos desarrollando. Asume el cargo mi suplente y amigo Omar Obed Maceda Luna. pic.twitter.com/xXvUPcSkXU

— Juan Zepeda (@JuanZepeda_) December 19, 2018