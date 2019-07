Asaltan a Juan Osorio en su casa y lo golpean con violencia

Con extrema violencia, el productor Juan Osorio fue golpeado durante un asalto en su casa en la Ciudad de México, el domingo 14 de julio. El productor afirmó que durante el saqueó temió por su vida.

El día de hoy entraron a mi casa asaltantes y violaron mi casa los amantes de lo ajeno y me golpearon, me abrieron la cabeza. Me golpearon todo el cuerpo, te amenazan con que te van a matar, y a eso vine aquí, a la delegación, a levantar el acta y a no quedarse callado, yo creo que es importante”, denunció el productor de la serie ‘El Corazón Nunca se Equivoca’, protagonizada por los Aristemos.