Juan Díaz de la Torre solicita licencia como presidente del SNTE

La tarde de este jueves, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, solicitó licencia definitiva al cargo.

Esto fue ante el Consejo Nacional Extraordinario.

“Estoy convencido que no debemos repetir las experiencias pasadas de enquistar líderes fuertes, carismáticos o morales que obstruyen la vida democrática, que terminan asumiendo por sí mismos las decisiones del sindicato, así como el manejo patrimonial de sus recursos”, expuso Juan Díaz de la Torre.

Esta solicitud de licencia no es, y debo de reiterarlo para que no haya confusiones, no es un salto al pasado para regresar a los liderazgos vitalicios; es precisamente un paso para cerrar el camino a las tentaciones del poder enfermizo de la eterna ambición”.

Con información de En Punto.

LLH