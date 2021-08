Jóvenes y niños, principales pacientes COVID que atienden en consultorios de farmacias

Los consultorios anexos a las farmacias se han convertido en una alternativa de apoyo para la detección de contagios de COVID-19, sobre todo, para personas sin seguridad social.

Estos consultorios, han registrado ya un incremento de casos COVID, desde hace un mes.

Actualmente, la estimación es que la cifra de consultas tiene un incremento de 10%, respecto a la demanda habitual.

Angélica es médico general y atiende un consultorio anexo a una farmacia en la colonia San Pedro el Chico, en Gustavo A. Madero.

Señala que, desde hace más de 3 semanas, los casos de COVID se han disparado. En esta tercera ola de contagios, nuevamente se han convertido en el primer contacto con pacientes COVID.

En comparación con el segundo pico de la pandemia, la edad de los pacientes ha cambiado.

María es paciente COVID. En este consultorio anexo a farmacia, ha podido superar la enfermedad.

“Yo traía temperatura, dolor fuertísimo de cuerpo, empezaba la tos, la primera atención fue de la doctora, yo en mi caso preferí venir con la doctora para que me dijera qué tan mal estaba y salir de la angustia, hay mucha gente que no percibe un salario para afrontar un médico”, reiteró María Estela.

Raúl, médico jubilado del ISSSTE, atiende un consultorio anexo a farmacia en la colonia Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A Madero.

También ha sido testigo de esta alza de contagiados de COVID-19.

“Jóvenes y niños son más, paciente que veo que no vamos a poder tratar aquí, lo mandamos al de Nutrición, al Juárez, a la Villa, pacientes que en un momento dado hasta yo no les cobro, porque empiezan a pagar con moneditas y me da sentimiento”, destacó Raúl Ruiz, Médico general, consultorio anexo a farmacia.

“Ahorita con los hospitales como están, es un gran apoyo que haya este tipo de consultorios cerca de las casas”, insistió Claudia Alvarado, paciente consultorio anexo a farmacia.

“Es más barato que en otros lados”, enfatizó Eduardo Ortega, paciente consultorio anexo a farmacia.