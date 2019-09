STPS garantiza recursos para ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que en el presupuesto del año que entra están garantizados los recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el cual se apoya a jóvenes que no estudian ni trabajan, para que se capaciten en empresas.

Te recomendamos: AMLO garantiza bienestar del pueblo porque ‘presupuesto rinde más’

Dijo que este año se cumplirá la meta de incorporar a un millón de jóvenes al mercado laboral.

Dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son 2 millones 300 mil jóvenes lo que no estudian ni trabajan.

El objetivo es que cualquier joven que no estudie o no trabaje tenga esta posibilidad, que ninguno por muy lejano que viva se quede sin la posibilidad de estar en el programa, este programa es un acierto porque jóvenes que no estaban en actividades productivas hoy lo están, pero aparte están aprendiendo”, refirió Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social.