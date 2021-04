Joven sin piernas y en patineta apoya sin límites en módulos de vacunación

En los centros de vacunación de la Ciudad de México integrantes del Instituto de la Juventud acuden como voluntarios, uno de ellos la hace en una patineta, pues aunque no tiene piernas su deseo de servir es mayor.

A los 8 años de edad, Toño perdió las piernas cuando jugaba a saltar sobre un tren en movimiento.

Al principio se movía en silla de ruedas, hasta que descubrió que en la patineta lo podría hacer completamente independiente.

“Solamente me levanté y dije, yo no me voy a quedar en la cama y decidí levantarme. Tardé 5 años saber de qué manera iba a hacer las cosas, cuanto tiempo me adapté en agarrar la patineta, en 3 meses ya era un as. Un día tuve un problema en casa, mis hermanos no me quisieron sacar a jugar a las maquinitas, yo dije pues sí, desde ahí me agarré la patineta, desde subirme solito las escaleras del metro, no tienes idea, si no tengo transporte y si viene muy atorado el Metro, me voy en la patineta hasta mi casa sin problemas”, Marco Antonio Borbón.