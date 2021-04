Joven huye de Puebla tras sufrir abuso sexual en temazcal por parte de Saúl Huerta

En Tijuana vive la familia de uno de los jóvenes que acusan al diputado Huerta Corona de haber abusado de él, apenas ahora entienden porque el muchacho súbitamente huyó a Estados Unidos en 2018 y desde entonces no han podido volver a reunirse

Te recomendamos: Difunden video del diputado Saúl Huerta con menor de edad en hotel de CDMX

Escondida y lejos de su comunidad en Puebla, la familia de Juan, otra de las víctimas de abuso sexual del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, vive días aciagos. El padre del muchacho violentado por el legislador en 2018, asegura que fue apenas la semana pasada, cuando se hizo público el primer caso, que entendió porqué su hijo salió huyendo de su pueblo, San Francisco Totimehuacán.

“Él se enteró por medio de las noticias que ya estaba detenido y me dice pues que bueno. En la forma que él me lo dijo sentí que no andaba bien, comencé a cuestionarlo, ya fue que este ya me confesó que el lo había drogado. Lo llevó a un restaurante, pidió la bebida de siempre, que así le dijo y pues ahí le echó con lo que lo drogó. Me cuenta que se lo llevó al baño de temazcal y allá se aprovechó, él no tuvo manera de defenderse”, narró el padre de la víctima.

El padre de Juan recuerda que durante la tarde de aquel marzo de 2018, comenzó a preocuparse pues su hijo no se reportaba como solía hacerlo, así recuerda las palabras del diputado.

“No no, no se preocupe, su hijo va bien, este llega en un rato más, no no se preocupe, todo está bien”, enfatizó el padre.

Los testimonios de Juan, y de al menos otras dos víctimas, perfilan un mismo método utilizado por Saúl Huerta, reclutaba a los jóvenes, todos de la misma región en Puebla. Los contrataba como choferes o asistentes y luego se aprovechaba de ellos, para la familia, la oportunidad de trabajar con el diputado era una posibilidad de crecer.

“Estaba muy ilusionado, al siguiente día fue muy diferente. Ya no quiso ir, ya no quería ir a trabajar con él, comenzó a decirme que se quería ir para otra parte”, dijo el padre.

“Me dijo que me quitara la ropa, yo no quise, me empezó a tocar, me empezó a masturbar, le dije que yo no quería, terminó y ya le dije que yo quería irme pá’ mi casa, me pasó a dejar en la parada de autobús, me amenazó que no fuera a decir nada porque, con mi familia porque les iba pasar algo a ellos. Por eso decidí venirme, no tuve valor de decirle a mi familia lo que me había pasado”, insistió Juan, presunta víctima de abuso sexual.

A pesar de que Huerta Corona está bajo investigación, la familia teme respresalias.

“Responsabilizamos a él al 100% de lo que nos llegara a pasar, al diputado Saúl Huerta”, enfatizó el padre de la víctima.

Separados por seguridad, el padre de Juan se lamenta no poder ayudar más al muchacho.

“Tengo dos sentimientos encontrados que es coraje y la impotencia que no lo pude ver ayudado mi hijo cuando el lo necesitaba. Lo amo mucho y que estoy con él para hacer justicia, para que lo hagamos pagar del daño que nos ha hecho como familia, quiero yo abrazarlo y decirle que no está solo”, concluyó el padre.

Con información de Joaquín Fuentes, Jorge Ulloa, Estefanía Báez y César Diaz

KAH