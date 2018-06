Joven cruza la frontera para reunirse con su padre antes de graduarse

El sábado 2 de junio, Leslie Silva, una joven méxicoamericana que vive en El Paso, Texas, festejó su graduación de secundaria de la escuela Eastlake High School.

Leslie cruza con toga y birrete la frontera para reunirse y abrazar a su padre, que fue deportado hace 10 años4. (Twitter @ingridSilvamax)

En un día tan especial, su padre no pudo acompañarla porque desde hace 10 años fue deportado a México.

A pesar de estar separados por las leyes migratorias de los Estados Unidos, Leslie quiso que su padre la viera vestida con toga y birrete.

Junto con su hermana y su mamá, Leslie cruzó la frontera por el Puente Internacional Zaragoza-Isleta para reunirse y poder abrazar a su padre quien vive en Ciudad Juárez, lejos de su familia.

En su cuenta de Twitter, la hermana de Leslie escribió que su padre había sido deportado en tres ocasiones por tratar de regresar con su familia y que, desafortunadamente, no ha podido asistir a ninguna ceremonia de graduación de sus hijas por eso, quiso que su padre fuera el primero en verla antes de recibir su diploma.

10 years and counting of my dad being deported and since he couldnt go to his last daughters graduation my sister brought it to him 🧡💜 pic.twitter.com/Jg2dofDdip

— Pastel (@ingridsilvamax) June 3, 2018