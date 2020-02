Joven causa polémica por publicar foto con rifle y amenazar con “derretir la nieve”

Varios legisladores estatales y un grupo a favor del porte libre de armas pidieron el martes modificar la ley antiterrorista de Michigan luego que un estudiante universitario fue acusado de colocar una foto en las redes sociales de su fusil con la amenaza de “derretir la nieve”.

Lucas Gerhard, de 20 años y estudiante de la Lake Superior State University, está acusado de formular amenazas terroristas por internet, en base a la colocación de la foto en agosto. La pena máxima para ese cargo es de 20 años de cárcel.

Gerhard envió la foto de su recién comprado fusil AR-15 por Snapchat, con la leyenda: “Takin this bad boy up, this outta make the snowflakes melt, aye?” (“Voy a usar este bandido, seguro que va a derretir la nieve ¿no creen?”)

Snowflakes, en Estados Unidos, es un término despectivo utilizado para hacer referencia a la gente de una ideología de “izquierda”. Su traducción literal al español es “copos de nieve”.

El legislador estatal republicano, John Reilly, presentó una propuesta para que se cambie la definición de formular una amenaza terrorista o de hacer un reporte falso de terrorismo.

“Jamás se me hubiera ocurrido que tenemos una sociedad tan delicada que alguien va a pensar que su vida quedará en ruinas por el hecho de que otra persona hizo una broma entre amigos”, declaró Reilly. “Es vergonzoso que la fiscalía haya presentado cargos contra este joven, por algo que está claramente, irrefutablemente, protegido por el derecho a la libertad de expresión”.

Añadió que en Michigan , la ley antiterrorista, no exige que haya una amenaza contra alguien en particular o que “una persona razonable” pueda llegar a la conclusión de que se trató de una amenaza.

En la conferencia de prensa, además de Reilly, estaba el padre de Gerhard, el representante republicano Beau LaFave y Tom Lambert, líder de un grupo partidario de la tenencia de armas llamado Open Carry.

Lucas Gerhard estaba también en la conferencia de prensa, pero no habló, siguiendo el consejo de sus abogados.

De inmediato no se pudo contactar al fiscal del condado Chippewa para que haga comentarios al respecto.

Según documentos judiciales, dos estudiantes de la universidad le avisaron al departamento de seguridad de la institución sobre los mensajes colocados en Snapchat el 22 de agosto, y el asunto fue remitido a la policía.

El departamento de seguridad ha dicho que ya antes ha tenido experiencias con Gerhard, entre ellas una en que se les avisó anónimamente que él podría usar su arma en la universidad.

Los universitarios le dijeron a la policía que Gerhard alberga “ideas políticas extremistas” y que sienten que es una amenaza.

Con información de AP

HAVJ