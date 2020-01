Joven baleada en riesgo de muerte con seguro por expirar

El pasado viernes, 10 de enero, una joven, de 21 años de edad, fue gravemente herida durante una balacera dentro de una plaza en el municipio de Los Reyes, Estado de México; al pasar de los días, su pronóstico no ha sido favorable y su familia tiene una preocupación mayor, pues su Seguro Social, aseguran, está a punto de expirar.

Patricia Guzmán llevaba tan solo dos semanas en su nuevo trabajo como asistente en la Plaza de la Tecnología de Los Reyes, cuando dos sujetos llegaron al local en donde ella se encontraba y sin mediar palabra abrieron fuego; el jefe de la joven y dueño del local falleció en el sitio, ella y otra trabajadora resultaron lesionadas.

Tras el ataque, los locatarios llevaron a Patricia al hospital de la zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de cinco días, fue trasladada al Hospital General de La Raza y posteriormente al Magdalena de las Salinas, donde permanece grave.

No está rota, está destrozada la vértebra, es ahí donde me dijo el médico que los daños son infinitos, puede perder movilidad, puede perder conexión con el cerebro, además me dicen que a ella le pueden amputar todo el brazo derecho porque ya le falta movilidad”, agregó la hermana.