Joven armado con rifle y chaleco antibalas entra a un WalMart en Missouri y desata el caos

Un joven provocó el caos este jueves en Missouri, al entrar fuertemente armado y con un chaleco antibalas en un almacén Walmart, donde minuto más tarde fue detenido.

Un portavoz del Departamento de Policía de Springfield (Missouri), Mike Lucas, explicó a periodistas que el joven, un blanco de unos 20 años, ingresó al local con un fusil de asalto y otra arma, unos 100 cartuchos de munición y con equipamiento de estilo militar.

Dentro del almacén, el joven grabó con su celular la escena de caos y pánico que provocó, mientras empujaba un carro de compras.

At 4:10 p.m. SPD were dispatched to 3150 W. Republic Rd. to a Walmart Neighborhood Market. An armed white male in his twenties was detained by an armed off-duty fireman until officers arrived on scene and took the suspect into custody. More: https://t.co/IZcH3Hn8GV

— Springfield PD (@SGFPolice) August 9, 2019