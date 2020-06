Joven acusa al actor Ansel Elgort de abusar de ella cuando tenía 17 años

Por medio de Twitter, una joven, que responde al nombre de Gabby, denunció que el actor Ansel Elgort habría abusado sexualmente de ella.

De acuerdo a su reporte, la mujer, quien en aquel entonces tenía 17 años, el protagonista de ‘Baby Driver’ la obligó a tener relaciones sexuales, además de que le llegó a pedir fotografías desnuda.

Gabby recuerda que sus encuentros con Ansel se produjeron en el año 2014, dos día después de su llegada a los 17 años.

“Fui abusada sexualmente un par de días después de cumplir 17. Él estaba en sus veintes: sabía lo que estaba haciendo. Escribo esto para poder sanar por fin y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas. Ansel Elgort abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 17”, escribió la joven.

Desde entonces, asegura, sufre ataques de pánico, estrés post traumático, y asiste a terapia con un especialista.

“Cuando ocurrió, no me preguntó si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez y yo estaba llorando y con dolor y no quería hacerlo. Lo único que salió de su boca fue ‘Necesitamos romperte’. Yo era muy joven y él lo sabía”, continuó Gabby.