Joseph Blatter libra audiencia por corrupción tras presentar dolores en el pecho

Rebosante de confianza y con una sonrisa radiante cuando ingresó el miércoles a la corte, el expresidente de la FIFA Joseph Blatter acabó quejándose de dolores en el pecho y no pudo testificar en el primer día de un juicio en su contra por corrupción.

Te recomendamos: Blatter no teme proceso penal, pero dice no estar bien físicamente

El que fuera uno de los hombres más poderosos del fútbol mundial, Blatter ahora afronta cargos de haber defraudado a la FIFA ante un tribunal en Suiza. Fue enjuiciado junto a Michel Platini, el ex astro francés que llegó a ser considerado como el sucesor de Blatter al frente del ente rector.

Platini también acudió a la corte, sentándose con un intérprete detrás de Blatter.

Se anticipaba que Blatter, de 86 años, iba a declarar el miércoles pero al ser llamado al estrado cuando faltaba una hora para completar la jornada — luego de varias mociones de la defensa que fueron rechazadas — pidió que se le permitiera responder el jueves por la mañana, día en el que Platini también será interrogado.

“No me siento bien. Tengo estos problemas que van y vienen”, dijo Blatter, sentado junto a su abogado y casi que susurrando. “No puedo respirar bien. No me siento capaz ahora mismo de responder a un interrogatorio”.

Blatter se había retirado de la corte a primera hora para un descanso — otra cortesía que recibió por su edad. Caminó lentamente y apoyándose en el hombro de su hija, Corinne Blatter Andenmatten.

“Espero sentirme mejor mañana”, dijo Blatter.