Josefina Vázquez Mota acusa de violencia de género a Fox y Calderón

La senadora mexicana y excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota acusó de violencia política de género a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, que pertenecen a su propio movimiento político, el Partido Acción Nacional (PAN).

La candidata a la presidencia en 2012 reveló las acusaciones en un foro del PAN sobre el Día de la Mujer este lunes, aunque las anécdotas se han propagado este miércoles porque Fox y Calderón están entre los principales opositores del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Vázquez Mota rememoró que Fox le envió un correo electrónico cuando ella buscaba la presidencia para comunicarle que apoyaría a un candidato hombre.

“Entonces abrí ese ‘email’ y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo, una noche antes del segundo debate, y me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”, relató.

La política fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Fox (2000-2006) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la mitad de la gestión de Calderón (2006-2012), los únicos dos presidentes que ha tenido el PAN.

Frente a la esposa de Calderón, la exprimera dama Margarita Zavala, Vázquez Mota lamentó su falta de apoyo en la elección interna para definir la candidatura presidencial del PAN.

“El día que gané la elección interna, que eran como 25 estados, me llamó el presidente (Calderón) y me dijo ‘¿cómo te fue?’, y le dije ‘pues gané 25 estados’ y a mí me pareció un largo silencio, y lo único que escuché del otro lado es: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’”, narró.