José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, acusa linchamiento público tras señalamientos por ‘Estafa Maestra’

El exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, respondió a las acusaciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo de presuntamente haber desviado al menos 129 millones de pesos cuando fue director del ISSSTE.

En conferencia de prensa el ex gobernador de Chihuahua, dijo que es una víctima de linchamiento público.

“No he sido el primero, ni el único, al que se pretende linchar públicamente y sin posibilidad alguna de defensa, Desde luego que se afecta mi honor y el de mi familia, soy hijo, hermano, esposo y padre y, por supuesto, miembro de una comunidad a la que he respetado siempre. Ojalá no les ofenda o agravie la defensa jurídica que en el marco del estado de derecho que considero prevalece en México me veo obligado a enfrentarlo”, declaró Baeza Terrazas.