José Luis Vargas acusa de ‘actitud golpista’ su destitución como presidente del TEPJF

En entrevista para Despierta, José Luis Vargas acusó una “actitud golpista, que nunca se hubiera esperado en un pleno de esta naturaleza”, el haber sido destituido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y “mis pares, los cinco magistrados eligieron al magistrado Rodríguez como presidente, donde excluyeron a la magistrada Soto y a un servidor de dicha reunión”.

José Luis Vargas explicó durante la entrevista realizada por Danielle Dithurbide y a Enrique Campos que “la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que hay un presidente que tiene una vigencia de cuatro años y que las única forma de poder dejar de ser presidente es por renuncia o por muerte”.

“Yo estaré presentando el día de hoy un recurso… una controversia interna del Poder Judicial para que la Suprema Corte de Justicia analice dos cosas: Una, la suspensión de este acto por parte de los magistrados… y segundo, pues evidentemente que se analicen las cuestiones entorno a la legalidad de dicho nombramiento”, afirmó.

Subrayó que “una vez que la Corte determine, ya tendremos perspectiva de a quién le corresponde presidir el Tribunal”.

José Luis Vargas dijo que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “porque me parece que para eso son los cauces de Derecho, no opondré ningún tipo de resistencia, y también creo que haré valer que no se genere un precedente muy peligroso no solo para el Tribunal, para cualquier institución pública, porque el día de mañana esto le puede pasar al propio presidente de la Suprema Corte, al presidente del Senado o de la Cámara de Diputados y al propio presidente de la República”.

José Luis Vargas afirmó que el haberlo destituido es parte de una serie de anormalidades en el TEPJF y lamentó que dicha institución se encuentre en una “crisis constitucional provocada por jueces constitucionales”.

