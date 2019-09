José José sumó 55 años de carrera artística

José José nació en 1948, en la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Era hijo de dos artistas, su padre, virtuoso, sólo podía vivir de la ópera en temporadas. El resto del año, la vida de José José y su hermano, eran un martirio ver consumirse en la frustración a su padre, tocando el órgano en una iglesia.

José José quedó a cargo de su familia, cuando su padre se mudó a Tampico.

Margarita, madre de José José, dijo: “Como era lo primero que el ganaba, yo esos diez pesos los puse en un cuadrito, con un cristalito. Porque era lo primero que mi hijo ganaba cantando

Vendrían idas y venidas de la súper cocina de su madre a las serenatas, y de una serenata, resultó su primer sencillo, sin éxito.

La segunda grabación, llegó seis años después. ‘La nave del olvido’ fue golpe seco ante los radioescuchas

Después, vendría ‘El Triste’, por el que conoció su primera ovación hace 48 años.

Margarita, madre de José José, señaló: “Nunca soñé, tener un hijo tan famoso y tan talentoso, ahí se los dejo, disfrútenlo”.

José José heredó los genes de su padre, el tenor mexicano José Sosa Esquivel.

José José, dijo: “Creo yo, que es una situación muy hermosa la popularidad, pero llega un momento en que la situación es difícil de llevar. Sobre todo, cuando no hay tiempo suficiente de atender a la gente”.

Como dijera el maestro Pepe Jara, con una causa de sin vergüenzas que vivieron de su figura y su desgaste. José José, quién de tan generoso, parecía que tenía agujeros en las manos.

José José, argumentó: “Desgraciadamente padezco una hematopatía crónica por el alcoholismo desde hace muchos años. Me descuidé, lo lamento porque ahora estoy sufriendo las consecuencias. Y yo cuando conocí el uso de los esteroides, de la cortisona, me parecía sensacional porque, como estaba yo loquito, y en una época nos íbamos mis compañeros y yo de parranda, pero por meses, y cada vez que había que cantar, aunque no hubiéramos dormido ni descansado la garganta, pues le dábamos inyecciones de Cortisona, como ya sabíamos que era un súper desinflamante, y a seguir nosotros nuestra tremenda fiesta que traíamos no”.

José José, aparente dueño de sí mismo, excepto de sus dones que lo llevaron a verdaderos y a falsos cielos, que casi le hacen perder esa voz que cantaba con él por, con él y sobre él.

José José, señaló: ”Esa mini cirugía que se me hizo en mis cuerdas era necesaria, me ha permitido sobrevivir, a todos los embates, a todos los excesos”.

Hoy que estamos tristes recordamos el secreto que tienen algunos cantantes que quieren más a unas letras que a otras.

José José, dijo: “Te lo pido señor, si en tus enojos decides castigar al que ha cantado, cuando haya quebrantado tu ley santa, haz que le ahogue el llanto de sus ojos haz que padezca triste y desolado, siembra abrojos debajo de sus plantas, ponle canas y arrugas en la frente, pero déjale voz en la garganta, porque bien sabes tú, Dios providente, que aunque todo lo sufra humildemente, ya no podrá vivir, si ya no canta”.

Con información de Karla Iberia Sánchez

