José José: El enigma del cuerpo de ‘El Príncipe de la Canción’ aún no se revela

Más de dos días han pasado desde el fallecimiento del “Príncipe de la Canción”, José José, en un hospital de Homestead, en Florida, y hasta ahora lo que se ha visto es el triste espectáculo de la pelea entre los hijos del cantante por su cuerpo.

Hoy los ojos estaban puestos en la funeraria hasta donde llegaron José Joel y Marysol los hijos mayores del cantante que viajaron desde México y quienes no han podido ver el cuerpo de su padre.

Gracias a Dios, gracias a ustedes dimos con esta dirección y aquí estamos para ver si aquí está nuestro papá y reconocer el cuerpo, no sabemos más allá”, reveló José Joel, hijo de José José.

Luego salió la manager de José Joel y dijo que estaban optimistas.

¿El cuerpo sí está aquí?

No lo hemos visto, pero está aquí, aparentemente sí. No se vayan”, apuntó Brenda Ocaña , manager de José Joel.

Pero después de dos horas de estar adentro, José Joel salió bastante contrariado y dijo que el cuerpo de su papá no estaba allí.

Seguimos en lo mismo. Nos están informando que aquí tampoco está el cuerpo de mi papá. vamos a ir a comer algo, no hemos desayunado, no hemos comido, sugiero hagamos lo mismo, vamos a recapitular lo que está pasando aquí no está”, dijo José Joel.