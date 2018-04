José Antonio Meade se compromete a revolucionar programas sociales

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), se comprometió a revolucionar los programas sociales en México, “metiéndose hasta la cocina” para conocer las necesidades de cada familia.

Durante un encuentro con mujeres en Culiacán, Sinaloa, presentó su propuesta “Avanzar Contigo” para resolver las necesidades más urgentes de cada mexicano con base en una encuesta que su equipo de voluntarios elaborará durante la campaña.

En entrevista con los medios, aclaró que las tarjetas que se entregarán como certificado a quienes participen, no son bancarias, ni implican la entrega de recursos, sino que son un certificado que acredita la participación en el ejercicio.

Cuestionado sobre la razón por la que no ha presentado su declaración 3 de 3 ante el IMCO señaló que le parece un formato insuficiente.

El enfoque es el que no convence, eso no quiere decir que no esté dispuesto a hacerlo […] Lo que hemos venido viendo con ese formato es que se entrega el formato y a los muy pocos días la gente tiene que explicar por qué no encontró el rubro para Miami, por qué no encontró el rubro para las fundaciones y lo que yo he planteado es que necesitamos evolucionar de una declaración patrimonial a un certificado de congruencia patrimonial”, detalló Meade.