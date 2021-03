Así transcurrió la jornada de vacunación contra COVID en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez

Este martes comenzó la vacunación en tres de las cinco alcaldías de la Ciudad de México que aún faltan por recibir la dosis contra el COVID-19.

“Estoy contenta que ya me vacunaron, primeramente dios que todo esto esté bien, porque yo perdí mi familia, primero mi nieto, 15 de noviembre; 22 de noviembre, mi hijo, y 23 de noviembre, mi nuera”, dijo la adulta mayor Sofía.

Con un gran pesar por la pérdida de sus familiares a causa de la pandemia, pero interesados en vacunarse, Sofía y su esposo acudieron al centro de vacunación localizado en la Expo Santa Fe, a recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

Así dio inició la vacunación de adultos mayores de 60 años. El objetivo es aplicar 338 mil vacunas. En Álvaro Obregón son 128 mil 76; en Benito Juárez, 99 mil 996, y en Cuauhtémoc, 110 mil 260.

Las sedes que se instalaron tenían la capacidad de vacunar hasta 8 mil 320 personas por día, en un horario de las 9 de la mañana a las 4:30 de la tarde.

La Escuela Benito Juárez, localizada en la calle de Jalapa, en la colonia Roma, se convirtió en un gran centro de vacunación.

Ahí estaba María del Carmen Alarcón, interesada en vacunarse porque tiene que salir a dar catecismo y vender galletas y rompope.

“Vengo de aquí, de Chilpancingo, hijas de la Caridad de María Inmaculada, ya apuntada quién sabe desde cuándo y me avisaron que me tocaba hoy 30, a las 11 de la mañana, y que aquí me tocaba”, insistió la señora María del Carmen Alarcón.