Jorge Winckler: Gobernador de Veracruz no está informado sobre ataque a bar en Coatzacoalcos

Jorge Winckler, fiscal de Veracruz, dijo este jueves en ‘Estrictamente Personal’ que el gobernador del estado, Cuitláhuac García, no está informado sobre el ataque al bar ‘Caballo Blanco’, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos y que ha dejado 28 personas muertas.

El fiscal de Veracruz comentó que las investigaciones han arrojado una pugna entre grupos delincuenciales que operan en la zona, un posible acto de cobro de piso o extorsión.

Al ser cuestionado sobre los grupos delincuenciales que operan en la zona donde se encuentra el bar ‘Caballo blanco’ y que están vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ‘Los Zetas’, el fiscal de Veracruz comentó:

No es un secreto que en esta parte del estado de Veracruz hay una pugna específicamente entre estos dos grupos delincuenciales, que son los que tiene presencia en el sur del estado”.

Jorge Winckler señaló que una de las principales líneas de investigación podría tener relación con el narcomenudeo, pero reiteró que siguen “trabajando para agotar cualquier línea”.

Sobre las acusaciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, respecto a que la Fiscalía de Veracruz había liberado en al menos dos ocasiones al presunto responsable del ataque al bar ‘Caballo Blanco’, el fiscal Jorge Winckler respondió:

Yo al gobernador no quisiera decirle nada. La verdad es alguien que no se informa del tema, no tiene un grupo de gente que le comparta la información correcta. El gobernador muy fácilmente podría informarse sobre este tema y qué fue lo que ocurrió”.