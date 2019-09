Jorge Winckler asegura que acreditó control de confianza

Jorge Winckler Ortiz, hasta hace unos días fiscal general del Estado de Veracruz, ofreció una conferencia de prensa donde fijó su postura respecto de la determinación del Congreso del Estado de separarlo temporalmente del cargo.

Te recomendamos: Toma posesión nueva encargada de la Fiscalía de Veracruz

Dijo que se trata de un acto ilegal pues el procedimiento que utilizaron no está contemplado en las leyes.

La decisión de estos únicos 5 legisladores es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica que regula las atribuciones conferidas a la Fiscalía General, así mismo quebranta la determinación jurisdiccional vigente, impide la separación del fiscal General, he de resaltar que este acto no se encuentra previsto en el marco jurídico que rige mi actuación como servidor público. Se dice o refieren que hay una falta de evaluación, es falso, yo estoy evaluado y aprobado en control de confianza, si alguien no lo quiere ni siquiera entender no tuvo la sapiencia o educación. Yo sigo trabajando, sigo siendo el fiscal general del Estado de Veracruz y con ese cargo seguiré defendiéndome”, señaló Jorge Winckler Ortiz.