Jorge Falcón da positivo a COVID-19

El comediante Jorge Falcón reveló que dio positivo a la prueba de COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Falcón confirmó que contrajo el coronavirus, pero que es asintomático.

“Familia bonita, me permito comunicar que el día de hoy he sido informado que he dado positivo para Covid-19, siendo asintomático”, informó.

Jorge Falcón pidió a sus seguidores seguir usando cubrebocas y respetar la sana distancia.

“Saludos de su amigo Jo Jo Jorge Falcón y no olviden que la alegría es la medicina del alma. Sigan usando cubrebocas y respeten la sana distancia”.

Con información de Noticieros Televisa.

