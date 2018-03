Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya

Ricardo Anaya presentó a Jorge Castañeda cómo su coordinador estratégico de campaña.

Jorge Castañeda dijo que resurgen los sueños y luchas ahora con la posibilidad de llegar a construir el primer gobierno de coalición en México.

Quiero agradecerle a Ricardo Anaya esta invitación y esta oportunidad, para mí es un privilegio poder sumarme a la campaña de Anaya y del Frente, me parece que esto va en la lógica que he buscado desde hace muchos años de un gobierno de Coalición, de un Frente amplio […] hemos avanzado, a veces no le hemos cumplido a nuestra generación y por eso para mí es un gran privilegio tener esta nueva oportunidad de cumplir con los compromisos”, afirmó.