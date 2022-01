Jorge Alcocer recomienda tés y ungüentos para atender casos no graves de covid en niños

En la conferencia de prensa matutina, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que en algunos casos no graves de niños con covid pueden ser tratados con tés, paracetamol y ungüentos.

“Estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada, como lo otro… el frío como tal influye directamente en las células pulmonares y de la tráquea, del tubo este que tenemos aquí donde se ponen algunos la corbata, tienen esta sensación ahí, no acá en la garganta, tienen más esa posibilidad y les dura a los niños dos, tres días. Y, lo comentábamos, es tan sólo como con tés, no estoy señalando que es así de sencillo, con tés, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el VapoRub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, y los tés, pero además también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos”, dijo Jorge Alcocer, secretario de Salud de México.