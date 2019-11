Ataque a mexicanos en Jordania no fue atentado directo, dice embajador jordano

Linda Flores es madre de Jorge, uno de los mexicanos apuñalados en la zona arqueológica de Jerash, en Jordania. Ella relató que el momento más difícil fue cuando recibió una fotografía donde se observa a su hijo con un puñal en el pecho y que no podían sacarlo por razones médicas.

Dijo que gracias al embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez Hernández, pudo comunicarse con Jorge y sentirse más tranquila.

Ahorita, gracias al embajador pude hablar con mi hijo. Ya me voy más tranquila. Me voy contenta, me vuelve la vida por saber que él está bien”, dijo Linda Flores.