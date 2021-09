Jonathan Medina obtiene su libertad tras 10 años de cárcel por un delito que no cometió

Jonathan Medina Haller fue sentenciado a 70 años de cárcel por secuestro, un delito que no cometió, después de 10 años en la cárcel logró su libertad al comprobarse que fue señalado falsamente por sus acusadores.

Jonathan Medina Haller estuvo preso tres mil 762 días acusado de un delito que no cometió, presuntamente secuestro agravado, por lo que le dieron una sentencia de 70 años.

Un caso lleno de irregularidades como lo reveló una nota del reportero de ‘Despierta’, Luis Pavón, en agosto pasado.

Te presentamos el caso de Jonathan Medina Haller, un hombre que lleva más de 10 años preso acusado de secuestro, delito que no cometió.#Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/Pg4DbSLDJ8 — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) August 6, 2021

El jueves, 9 de septiembre de 2021, se ordenó su libertad inmediata porque la Fiscalía capitalina se desistió del ejercicio de la acción penal en su contra.

Emiliano Robles, abogado, dijo: “En el momento en el que advirtió la Fiscal General por conducto de la Subprocuraduría de Procesos de esta reposición del procedimiento y de estas irregularidades no escatimaron en desistirse de la acción penal”.

Carolina Verde, abogada, señaló: “Desafortunadamente existen muchos casos como este tipo en los cuáles se incriminan a través de tortura a diversas personas”.

Jonathan fue notificado a las 12.55 del día, sus familiares llegaron a las seis de la tarde a las inmediaciones del Reclusorio Norte para esperarlo, empezando por sus padres.

Wolstano Medina, padre de Jonathan Medina, señaló: “Creo que hoy se hace justicia, tenemos el documento oficial por parte de la procuradora y al parecer en unos minutos más ya tendremos la agradable sorpresa”.

María del Rosario Haller, madre de Jonathan Medina, comentó: “Y fue inocente mi hijo, lo probamos y lo comprobamos y ahí está, lo estamos esperando con todo el amor y le voy a decir que lo amo, lo amo y lo quiero mucho a mi hijo, es mi único varón”.

Jessica Medina, hermana de Jonathan, dijo: “Es mi hermano menor, entonces imagínate tengo tantas cosas que decirle, tengo un hijo menor que no lo conoce, no se acuerda de él, lo vio chiquitito, no se acuerda, no se acuerda de su tío”.

Nancy Medina, hermana de Jonathan, mencionó: “Soy hermana de quien hoy, gracias a la justicia está en libertad, gracias a un abogado como Emiliano Robles y a una familia que nos ha apoyado siempre, hoy es el mejor día de mi vida”.

Parte del protocolo de su liberación, supervisado personalmente por la Subprocuradora de Procesos de la Fiscalía capitalina, incluía la revisión de su estado de salud, pues en 10 años dentro de prisión venció dos enfermedades, el cáncer y más recientemente tuberculosis.

Jonathan Medina, liberado, dijo: “Esta última vez pensé que no la librábamos, pero sí se pudo”.

Jonathan se cambió de ropa, volvió a vestir colores, no le dio tiempo de despedirse de los amigos que hizo dentro de prisión, tampoco de volver a leer el libro Código Da Vinci de Dan Brown, que justo acabó por segunda vez.

Jonathan no buscará reparación del daño, ni promover otro recurso legal, quiere dejar todo en el pasado como la ropa que desechó, no sabe por dónde empezar, pero sabe que éste, es un buen inicio.

“Vamos a empezar de nuevo, de ceros, pero no hay problema, a echarle ganas, a conocer la calle otra vez, vamos a ver cómo está esto, pero no, de cualquier forma como esté, está mejor que esto”, destacó Jonathan Medina.

Con información de Ana María Islas

LSH