Joel Meza podría salir del hospital esta semana, tras agresión en la UNAM

Joel Meza, estudiante de Filosofía y Letras herido con arma blanca por porros el pasado lunes al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), podría dejar esta semana el hospital.

“Los médicos están ansiosos en que se vaya ya esta semana, el también insiste en irse. Hoy se encuentra bastante más estable, hoy ya lo sentaron esa es una buena noticia. Empieza a comer algo ya más consistente, más allá que los líquidos, que la gelatina y los tés”, dijo Arturo Meza, papá de Joel.

La novia de Joel, Naomi, se recupera de las lesiones que los porros le causaron. Este fin de semana rindió declaración ante el Ministerio Público, respecto a los hechos del pasado 3 de septiembre.

Joel, aún no ha podido rendir declaración.

“Quiere ya ponerse a platicar, pero no puede sostener bien el ritmo de la plática, por eso, aunque vienen diario del MP, él no ha podido rendir su declaración. Yo quiero creer que las autoridades harán su trabajo. Esto está avanzando muy bien y no hay prisa porque está habiendo certeza, confío quiero además confiar”, destacó Arturo Meza, papá de Joel.

Emilio Alejandro Aguilar Sánchez, el otro estudiante apuñalado en la UNAM, también continúa hospitalizado.

Sus padres enviaron un comunicado a medios de comunicación, donde señalan que su condición de salud aún es delicada pero estable.

Ambos estudiantes continúan hospitalizados en el área de Cuidados Intensivos del Centro Médico Siglo XXI.

Este lunes se informó que autoridades capitalinas detuvieron a un presunto líder porril del CCH Azcapotzalco. Se trata de Marco Antonio N, alias “El Mamitis”, y es la primera persona detenida tras la agresión a estudiantes en la explanada de Rectoría de la UNAM, ocurrida el 3 de septiembre.

El pasado sábado, tras casi 17 horas de discusión, la asamblea interuniversitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordó su pliego final.

