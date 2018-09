Joel Meza podría dejar la UNAM, por temor

Joel Meza, estudiante de Filosofía y Letras, herido con arma blanca por porros el pasado lunes al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), podría terminar su carrera de Estudios Latinoamericanos en otra universidad o incluso en otro país.

Su familia teme por su seguridad.

“Yo tengo miedo por supuesto que sí, yo estoy muy atemorizado; Joel lo que ha expresado es preguntado por sus libros, sus compañeros que han venido, yo creo que él quisiera regresar. A mí me gustaría si llevármelo a otra universidad, a otro país, pero también creo que debe estar en su universidad y debe vivir en su país. Lo apoyaría en su decisión de irse a otro país”, indicó Arturo Meza, papá de Joel.

Joel Meza, de 22 años, se recupera en el Centro Médico Siglo XXI, aún permanece en el área de Cuidados Intensivos, pero ha comenzado a ingerir alimentos sólidos.

“El reporte médico es que no se presenta sangrado, no hay ningún signo de alarma. El ánimo de los médicos es muy bueno, incluso ya pudo ingerir un poco de gelatina. Está avanzando y se muestra de buen ánimo. Se está recuperando, pero no deja de estar delicado, el muchacho se muestra agotado, agobiado, ocasionalmente sonriente”, agregó Arturo Meza.

Joel aún no ha rendido declaración ni está, a decir de los médicos, en condiciones de hacerlo. Sus familiares confían en que las autoridades hagan justicia.

“No y en todo caso mi muchacho no estaría en condiciones. Esperaría también que las autoridades judiciales hicieran la tarea que les corresponde, sabemos que tienen la posibilidad, la capacidad de hacerlo y confío en que lo van a hacer y si no lo hiciesen, estaríamos demandándoselos”, indicó Arturo Meza.

Joel es el menor de cinco hermanos, en su blog, desde el extranjero, Aurelio su hermano lamentó el hecho y describió a los porros que lo atacaron como chacales.

Naomi, novia de Joel, también se recupera.

Con información de Elizabeth Mavil.

LLH