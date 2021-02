Joe Biden anuncia apoyo a ‘dreamers’ durante presentación de plan migratorio

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó, la tarde del martes 2 febrero ese 2021, tres órdenes ejecutivas con el propósito de fortalecer el sistema migratorio de su país.

Te recomendamos: Joe Biden pide al Supremo de EEUU cancelar demandas sobre el muro fronterizo

Por medio de una transmisión en vivo, el mandatario defendió los cambios que está haciendo en los primeros días de su mandato, al asegurar que se está limitando a eliminar las políticas mal hechas.

“Se ha hablado mucho de la cantidad de órdenes ejecutivas que he firmado. No estoy haciendo nuevas leyes, estoy eliminando políticas mal hechas, estoy enfrentando los asuntos que el anterior presidente de Estados Unidos giró órdenes que eran muy contraproducentes para nuestra seguridad y para lo que somos como país, en particular en el área de inmigración”, señaló.