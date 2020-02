Joaquin Phoenix gana el Oscar 2020 como Mejor Actor

Joaquin Phoenix se llevó este domingo el Óscar a mejor actor por su aclamado papel como el villano Joker, con el que arrasó durante toda la temporada de premios.

Phoenix superó en la categoría al español Antonio Banderas, nominado por su papel como el alterego de Pedro Almodóvar en “Dolor y gloria”, así como Leonardo DiCaprio (“Había una vez en Hollywood”), Adam Driver (“Historia de un matrimonio”) y Jonathan Pryce por su interpretación del papa Francisco en “Los dos papas”.

Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, dijo al recibir la estatuilla.