Acusan a J.K Rowling de transfobia tras polémico tuit

La escritora británica del mágico mundo de Harry Potter, J.K Rowling, reapareció en sus redes sociales donde unos de sus tuits generó una gran polémica entre los usuarios, quienes la acusaron de emitir comentarios transfóbicos.

La autora de la exitosa saga del mago juvenil causó un fuerte repudio al apoyar a Maya Forstater, una investigadora que fue despedida por twittear que las mujeres transgénero no pueden cambiar su sexo biológico.

En su cuenta de Twitter, J.K Rowling escribió:

Vístete como quieras. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te consienta. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real? #YoEstoyConMaya

De inmediato, sus seguidores se sintieron desilusionados por la postura de la escritora y la calificaron como una Feminista Radical Trans-Excluyente (TERF).

No es la única vez que J.K Rowling genera polémica con unos de sus tuits

En julio de 2018, J.K Rowling publicó varios comentarios en Twitter repletos de carcajadas en respuesta a un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que el mandatario alardeaba de ser escritor.

La autora británica subrayó además un error ortográfico que cometió Trump en el mensaje, que fue borrado de su cuenta oficial y sustituido por una versión corregida horas más tarde.

“Después de haber escrito muchos libros superventas, y enorgulleciéndome de alguna forma de mi habilidad para escribir, debe destacarse que a los Fake News (medios de comunicación de noticias falsas) les gusta escudriñar constantemente mis tuits en busca de errores”, publicó el presidente. “De verdad, Donald Trump es el mejor escritor sobre la Tierra”, ironizó Rowling, que resaltó que alguien “le ha explicado” al presidente cómo se escribe la palabra inglesa “pore” (escudriñar), que el mandatario recogió en la primera versión de su tuit como “pour”.

Al responder a un usuario que le reprochó a Rowling sus críticas al presidente estadounidense, la autora afirmó que nunca apoyaría a un “fanfarrón autoritario que es demasiado tonto como para saber lo tonto que es”.

El mandatario republicano ha publicado diversos libros con su firma, entre ellos “Trump: The Art of the Deal” (1987) y “Trump: How to Get Rich” (2004).

