Si una de 2 opciones de aeropuerto no es viable, no habrá consulta, dice Jiménez Espriú

Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que, si en las próximas semanas se determina que alguna de las dos opciones de aeropuerto no es viable, no se someterá a consulta ciudadana.

Si ustedes, en esta recabación que están haciendo, detectan que una de las dos opciones no es viable, ¿se podría cancelar la consulta? Naturalmente, imagínense, vamos a ser tan irresponsables de decir voten por A y por B y si votan por B ya nos llevó el demonio, de ninguna manera”.

Jiménez Espriú señaló que, a más tardar a finales de octubre, recibirá un estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional, el cual determinará la viabilidad de modificar la “arquitectura” del espacio aéreo, para que la construcción de dos pistas en Santa Lucía permita remediar la saturación que actualmente tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’.

Dijo que, si el resultado es negativo, no dejarán de buscar otras opciones.

Tenemos que ver por otra opción, porque de aquí a que esté el aeropuerto A o B tenemos que resolver el problema y eso es tenemos que rehabilitar el aeropuerto como tal, dejarlo como nuevo y utilizar a lo mejor Toluca. Vamos a suponer que dijeran aquello no es viable. No queda más que esta opción. No es nada más que esta opción, porque hay otra, finalmente como esta opción ya se retrasó y no estará lista hasta 2024, vamos a tener que hacer algo antes”.

En entrevista, tras participar en el Foro Forbes 2018, aseguró que se mantiene la fecha prevista del 28 de octubre para realizar de la consulta ciudadana y mientras tanto continuarán recabando toda la información técnica necesaria y realizando mesas de debate en los medios de comunicación.

La semana pasada, Javier Jiménez Espriú desestimó el estudio que realizó el Colegio de Ingenieros Civiles de México donde se concluyó que construir el aeropuerto en Santa Lucía costaría cuatro veces más de lo que había calculado el gobierno entrante.

Si esa persona que hizo eso, se presenta a una licitación, va a perder, da precios muy caros”, dijo Jiménez Espriú.

Jiménez Espriú habló luego de reunirse con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo presidente, Eduardo Ramírez, dijo que no se pueden estar inventando obras, que en el caso de Santa Lucía no existen estudios técnicos y no se está comparando, un proyecto completo contra otro proyecto completo.

