Jiménez Espriú desestima estudio sobre Santa Lucia

Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, desestimó el estudio que realizó el Colegio de Ingenieros Civiles de México donde concluyó que construir el aeropuerto en Santa Lucía costaría cuatro veces más de lo que había calculado el gobierno entrante.

“Si esa persona que hizo eso, se presenta a una licitación, va a perder, da precios muy caros”, dijo Jiménez Espriú.

-¿El colegio de ingenieros dice que el precio de mercado no es tan económico como lo plantean por metro cuadrado?

“¡Fíjese que en ese sentido no dicen ahí, no hay forma de evaluar bien, porque no hay elementos por la forma conceptual, y luego presupuestan hasta centavos! entonces está medio mal, además ponen ese precio. Entonces la cúpula que hoy está en el aeropuerto que vale, que son 750 metros cuadrados, costaría 150 mil millones de pesos”.

Hablo luego de reunirse con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo presidente, Eduardo Ramírez, dijo que no se pueden estar inventando obras, que en el caso de Santa Lucía no existen estudios técnicos y no se está comparando, un proyecto completo contra otro proyecto completo.

Niega Jiménez Espriú que aeropuerto en Santa Lucía sea inviable

Javier Jiménez Espriú, propuesto para Secretario de Comunicaciones y Transportes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, se refirió el pasado 20 de agosto a las dos opciones planteadas por el presidente electo para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la consulta pública que se realizará al respecto.

En entrevista telefónica en Despierta con Loret, Jiménez Espriú negó que sólo se esté hablando de que el actual proyecto sea solamente más caro, sino que, dijo, hay diferentes impactos no sólo en el tema financiero, sino en los impactos ecológicos, urbanos y sociales.

Sobre las versiones acerca de la posibilidad de que los aviones choquen en el aeropuerto de Santa Lucía, Jiménez Espriú calificó esto como “exagerado” pues “nadie ha dicho que los aviones choquen”.

