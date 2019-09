Jesús Sema, nuevo líder del PVEM en CDMX

Jesús Sesma se convirtió en el nuevo líder del PVEM en la CDMX al asumir el cargo de secretario general del partido.

Ceremonia de toma de protesta de Jesús Sesma. (Twitter: @ChuchoSesmaPVEM)

Sesma Suárez ha sido diputado local y federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a partir de este lunes 23 de septiembre de 2019, reemplaza a Carlos Madrazo Silva, quien dirigió el partido por cinco años..

En su discurso, Sesma Suárez aseguró que buscará fortalecer al Partido Verde en la Ciudad de México y agregó que será una oposición orgánica, racional, que muy probablemente hará críticas, pero de forma responsable, con argumentos y con propuestas.

Jesús Sesma y sus invitados en la toma de protesta. (Twitter: @ChuchoSesmaPVEM)

Agregó que, como líder del Partido Verde en la capital, buscará establecer canales de comunicación permanente con los distintos sectores de la sociedad, mujeres, jóvenes, padres de familia, adultos mayores y niños, pero también con las alcaldías, con los integrantes del Congreso y con todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

En el evento donde Sesma rindió protesta estuvieron presentes el dirigente nacional del PVEM, Carlos Puente Salas; el senador, Manuel Velasco; el coordinador de diputados del Partido Verde, Arturo Escobar; los senadores, Israel Zamora Guzmán, Raúl Bolaños Cacho Cué y Leonor Noyola; así como los diputados locales, Federico Döring, Eduardo Santillán, Víctor Hugo Lobo, Christian Von Roehrich, Alessandra Rojo de la Vega, Teresa Ramos Arreola y Armando Tonatiuh González. También asistieron los alcaldes Víctor Hugo Romo, Adrián Rubalcava y Santiago Taboada, entre diversos amigos y representantes de los medios de comunicación.

Agradezco a los que me acompañaron este día tan importante. No tengo palabras para agradecer las muestras de cariño que he recibido por este reto que tengo por delante. #TomaDeProtestaCDMX pic.twitter.com/EvM3NTerCa

— Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) September 23, 2019