Jesús Seade asegura que T-MEC no tiene “letras chiquitas”

Jesús Seade, quien funge como subsecretario para América del Norte, recurrió a su cuenta Twitter, para compartir su postura sobre lo que se ha dicho tras su comparecencia de ayer acerca del T-MEC.

Te recomendamos: Jesús Seade comparte desacuerdo de México con iniciativa de ley de EE.UU.

El negociador del T-MEC rechazó que el acuerdo al que se llegó con Estados Unidos y Canadá tuviera “letras chiquitas” que omitió leer, después de que diera a conocer que Estados Unidos no estaba respetando lo acordado.

Este domingo Seade compartió varios puntos en los que defendió la postura de México sobre la posibilidad de que agregados laborales de Estados Unidos supervisen la implementación de la Reforma Laboral.

Por medio de un hilo, compartido en su cuenta de Twitter, Jesús Seade habló del tema.

Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene “letras chiquitas”, es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita “extras” para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE”, señaló Seade en el inicio de su hilo.

También compartió los puntos que propuso Estados Unidos y con los que México no estuvo de acuerdo, como los aranceles estacionales y la supervisión laboral.

Crucial: NI INSPECTORES LABORALES NI BLOQUEO DE MERCANCIA (por panel) q EU quería. En vez; páneles binacionales: 1 panelista d EU elegido x MX, 1 d MX elegido x EU, y un 3ro d fuera x mutuo acuerdo; 85 días postdenuncia y prepanel para q asunto se resuelva según ley interna.

Otras exigencias rechazadas; aranceles estacionales, no quedaron; certificación laboral en frontera (toda exportación a EU), no quedó; NO se eliminan las palabras “sostenida y recurrente” lo cual aplicaría castigos comerciales tras 1 problema aislado y no patrón de comportamiento.