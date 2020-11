En México hay libertad de expresión, asegura Jesús Ramírez Cuevas

Jesus Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, aseguró que el objetivo de las políticas públicas, del presupuesto y de las leyes que se están reformando es para darle más poder y democracia a la sociedad.

“Y para eso se requiere más información, más deliberación, por eso el centro hoy del cambio en México es la información y la libertad de expresión y creo que el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno absolutamente democrático, un gobierno absolutamente respetuoso de las libertades y creo que, como nunca, gozamos de una libertad de expresión porque el poder político no está persiguiendo ni a opinadores ni a periodistas ni a medios”, aseveró Ramirez Cuevas.

Al participar virtualmente en el diálogo magistral “Desinformación y libertad de expresión en el México Contemporáneo” dijo que en los medios y en las plataformas digitales hay libertad de expresión porque se habla de todo.

“Quizás habría que aprender a privilegiar como ciudadanos la información sobre la descalificación, sobre los descalificativos, sobre las campañas de odios, en fin, y más bien privilegiar la opinión razonada, la opinión informada y la opinión contrastada. En el caso de la libertad de expresión tenemos un pendiente que es la persecución y el asesinato de periodistas, pero no por el gobierno, no por el Estado mexicano, sino por poderes fácticos como el crimen organizado”, reflexionó el vocero.

Sobre el tema de la reciente elección en Estados Unidos, el vocero de la presidencia dio su opinión sobre la censura que aplicaron los medios estadounidenses y las plataformas digitales a mensajes del Presidente Trump.

“Me preocupa que los medios de información puedan definir qué deben y que no deben escuchar los ciudadanos, porque tenemos que ir a una sociedad en donde todos seamos adultos y responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, y en ese sentido, si un político, si un gobernante dice mentiras que las escuchen los ciudadanos y que las juzguen los ciudadanos, no los medios y no a la censura previa”, finalizó Jesús Ramírez.