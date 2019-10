Jesús Orta renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Jesús Orta Martínez renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Se presume que sería relevado por Omar Hamid García Harfuch, titular de la Policía de Investigación (PDI) de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

Israel Benítez López, actual subsecretario de Operación Policial, se haría cargo de la SSC mientras se formaliza el relevo de Orta Martínez.

A la Policía de Investigación llegará Francisco Almazán, exdirector de Interpol México.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dará el anuncio oficial este viernes en una conferencia de prensa.

El pasado 17 de septiembre, Jesús Orta Martínez, reconoció que no estaba satisfecho con los resultados obtenidos en seguridad a nueve meses de que iniciara esta administración.

No, no. Satisfecho no. Hemos estamos trabajando, hemos avanzado en superar muchos rezagos con los que la policía y la Procuraduría contaban, y creo que se ha avanzado de manera importante”, expresó entonces.