Jeremy Hunt, nuevo ministro de Exteriores británico tras renuncia de Johnson

El actual ministro de Salud británico, Jeremy Hunt, fue nombrado en el puesto de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Boris Johnson, que se alejó del Gobierno por las diferencias sobre el nuevo plan de Theresa May para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Hunt es miembro del bloque conservador en el Parlamento y ocupaba el cargo de ministro de Salud desde 2012.

El nombramiento del sucesor de Johnson ocurre en medio de una nueva crisis en el Gabinete de May a causa de las negociaciones por la salida de la UE, y un día después de que también dejara su cargo el ministro para el “Brexit”, David Davis. Los dos eran los principales defensores de la salida de Reino Unido de la UE en el Gabinete.

Davis, partidario del “Brexit duro”, renunció el domingo al cargo debido a sus desacuerdos con la nueva política de May sobre el tema y ya se preveía que Johnson podría seguir el mismo camino.

Johnson, por su parte, dijo que no podía aceptar el nuevo plan de May para la salida de la UE y que dejaba el cargo “con tristeza”. “Ese sueño (del Brexit) está muriendo, sofocado por una inseguridad innecesaria”, manifestó en su carta de renuncia, que publicó en su cuenta de Twitter.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 de julio de 2018