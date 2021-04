Jennifer López, Foo Fighters y H.E.R. darán concierto virtual para financiar vacunas COVID-19

Las cantantes Jennifer López y H.E.R. protagonizarán un concierto especial el 8 de mayo para reunir dinero para la campaña de vacunación contra el COVID-19, luego de la recaudación del año pasado “One World – Together at Home”, que presentó a estrellas como Lady Gaga desde sus casas.

“VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” será presentado por la cantante Selena Gómez y también incluirá a la banda Foo Fighters y a Eddie Vedder, dijo el organizador Global Citizen, un grupo de defensa internacional.

“Realmente ésta es una oportunidad para pedir a los líderes mundiales que aseguren que los 27 millones de heroicos trabajadores de salud de todo el mundo que no tienen acceso a una vacuna puedan acceder en los próximos meses”, dijo el presidente ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans.

El evento también hará campaña por un acceso justo y equitativo a las vacunas.

“La realidad es que ahora mismo muchas de las naciones más ricas están comenzando a acopiar vacunas“, dijo Evans, quien agregó que el concierto instará a los países a donar dosis excedentes y brindar ayuda financiera a COVAX, que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

COVAX busca garantizar 2 mil millones de dosis de vacuanas para países de bajos ingresos hacia finales de 2021.

“La buena noticia es que ya hay muchos países alrededor del mundo que están empezando a donar dosis“, dijo Evans. “Australia, por ejemplo, donó un millón de dosis a Papúa Nueva Guinea. Sabemos que el gobierno noruego decidió hacer donaciones de dosis. Realmente hay un gran impulso que se está construyendo”, agregó.

