Jeff Bezos dejará de ser CEO de Amazon; cederá su lugar a Andy Jassy

Amazon.com Inc dijo, el martes 2 de febrero de 2021, que su fundador, Jeff Bezos, dejará el cargo de CEO y se convertirá en presidente ejecutivo del directorio, cuando la compañía informó de su tercera ganancia récord consecutiva y de ventas trimestrales que superaron los 100 mil millones de dólares por primera vez.

La transición, prevista para el tercer trimestre, convertirá al actual jefe de computación en nube, Andy Jassy, en el próximo presidente ejecutivo de Amazon.

Las ventas netas ascendieron a 125 mil 560 millones de dólares gracias a que los consumidores acudieron a la mayor minorista online del mundo para hacer compras navideñas, superando las estimaciones de los analistas de 119 mil 700 millones de dólares, según datos de IBES de Refinitiv.

Bezos, que fundó la empresa hace 27 años como una librería en Internet, dijo en una nota a los empleados publicada en el sitio web de Amazon:

“Como presidente ejecutivo del directorio seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para centrarme en el Day 1 Fund, el Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía, y no se trata de jubilarse”, señaló.