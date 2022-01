Jefe de la Marina en Alemania dimite ante polémicas declaraciones sobre Ucrania

El jefe de la Marina alemana Kay-Achim Schönbach dimitió de su cargo tras unas controvertidas declaraciones sobre el conflicto ruso-ucraniano, un paso que la parte ucraniana calificó de insuficiente, según informan los medios.

Argumentó que sus “poco meditadas declaraciones” sobre política militar y de seguridad hechas en la India están afectando a su cargo, por lo que considera necesaria dar este paso “con el fin de evitar mayores daños a la Marina alemana, las fuerzas armadas, pero, sobre todo, a Alemania”.

Durante un acto organizado por un instituto de expertos en la India, Schönbach dijo entre otras declaraciones que “la península de Crimea se fue y ya no volverá”, calificó de “absurdo” que Rusia quiera apropiarse partes de Ucrania y aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, lo único que quiere es “respeto de igual a igual”.

“Y, por Dios, no cuesta casi nada, no cuesta nada mostrarle respeto a alguien. Si se me preguntara a mí, es fácil darle el respeto que exige y que, probablemente, también merezca”, agregó.