Jeanine Áñez deja su candidatura a la presidencia de Bolivia

En plena carrera electoral por la silla presidencial de Bolivia, la mandataria interina Jeanine Áñez sorpresivamente declinó, el jueves 17 de septiembre, su candidatura para los comicios del 18 de octubre.

A casi un mes de las elecciones, la mandataria explicó en un mensaje a la nación que tomó la decisión “para garantizar que haya un ganador que defienda la democracia” y así no vuelva a gobernar el partido del expresidente Evo Morales.

“Lo que está en juego no es poca cosa; es la democracia en Bolivia. No es un sacrificio es un honor. Lo hago para ayudar a la victoria para quienes no queremos que vuelva la dictadura”, agregó.